Из нескольких сотен пострадавших зверят, которых грязный поток сорвал вместе с их домом, выжило совсем немного.

В Одесской области выпустили в дикую природу восемь ондатр, которых прибило к побережью Черного моря после теракта на Каховской ГЭС, совершенного российскими оккупантами 6 июня. Как сообщил УНИАН директор Одесского зоологического парка Игорь Беляков, этих зверят в зоопарк передали люди, которым удалось их отловить в море.

"Всего мы выпустили восемь зверят. Пять мальчиков и три девочки. Всех прибило течением после подрыва дамбы - они "курсировали" на плавневых островках. Этим повезло - люди смогли их отловить в море, а потом передали нам", - рассказал Беляков.

Он уточнил, что поймать ондатру крайне сложно, поскольку зверек - очень юркий.

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По его словам, спасенные животные - шесть взрослых особей и двое детенышей - находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты зоопарка их обследовали, подкормили, после чего было принято решение выпустить их в привычное для них место жительства.

"Зверьки чувствуют себя очень хорошо. Мы искренне благодарим всех неравнодушных людей, которые помогали отлавливать их с моря, и тем спасли этим животным жизнь", - отмечает специалист.

Он предполагает: реальное количество ондатр, которых из-за искусственного наводнения сорвало "вместе с домом" и занесло в Черное море, значительно больше - несколько сотен. Вероятно, большинство уже погибло - эти животные не могут долго находиться в соленой воде.

Как отметил Беляков, в зоопарк неоднократно звонили местные жители и сообщали, что видели особей ондатры на разных пляжах.

"Мы выезжали пять раз, но, к сожалению, к тому времени зверушек там уже не было", - рассказал директор.

Теракт на Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло масштабную техногенную катастрофу. Десятки населенных пунктов оказались под водой, погибли люди. Бурный поток грязной воды сорвал тысячи тонн почвы вместе со всеми живыми существами – представителями флоры и фауны.

В Одесскую область через несколько дней после теракта начало прибивать мертвых животных, среди которых даже олени. Некоторых зверей людям удалось спасти.

Ученые утверждают, что последствия этой техногенной катастрофе коснутся не только Украины, но и других черноморских стран.

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