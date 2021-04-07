Продолжается подготовка к началу строительства Киевской обходной дороги в рамках программы Президента «Большая стройка». Один из участков дороги, между трассами М-07 Киев - Ковель и М-06 Киев - Чоп, должен пройти по территориям Киевского и Клавдиевского лесных хозяйств. Участок в данный момент находится на этапе проектирования, но, как отметил Укравтодор в Facebook, независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно будет предусматривать компенсационную высадку деревьев.

Заявление Укравтодора было опубликовано в ответ на заявление Украинской природоохранной группы (UNCG) о том, что строительство этого участка якобы может привести к уничтожению 40 гектаров леса.

«Вместо каждого удаленного дерева будет высажено новое. Таким образом, строительство КОД не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области. Спасибо UNCG за внимание к дорожным проектам и заверяем, что сейчас наша команда работает над тем, чтобы качественных екоориентированных решений в Украине становилось больше», - написал Укравтодор.

Кроме этого, Агентство рассказало о состоянии реализации проекта. Предполагается, что Киевская обходная составит маршрут-полукольцо вокруг Киева длиной около 150 км, который будет начинаться от дороги М-07 Киев - Ковель и через дороги М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков - Довжанский, обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи.

Два участка проектируется, на еще два – уже объявлен тендер. Первые проекты ожидается получить летом, после чего и начнется строительство.

«В наших планах, при наличии стабильного финансирования, завершить строительство КОД уже через 4-5 лет. Это поможет разгрузить столицу от транспорта, и дать возможность транзитным автомобилям комфортно передвигаться по стране», - отмечается в посте.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что при сохранении нынешних темпов возведения, Запорожский мост может быть завершен в этом году.

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Автор: Григорий Бондарь