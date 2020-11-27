Активисты хотели привлечь внимание к жестокости меховой индустрии и призвать потребителей не делать необдуманных покупок.

В Киеве 27 ноября 2020 года провели акцию ко Всемирному дню без меха, который отмечаются сегодня в разных странах.

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Как отмечают участники акции, их целью было привлечь внимание к жестокости меховой индустрии и призвать потребителей не делать необдуманных покупок в Черную пятницу, когда многие магазины, продающие изделия из меха, предлагают большие скидки.

Кроме того, антимеховые протесты прошли сегодня во Львове. Активисты в Черную пятницу просили людей не вестись на скидки на меховые изделия и вообще отказаться от них.

Акцию провели в центре города возле магазина, где продают шубы и куртки с натуральным мехом. Активисты принесли с собой плакаты с изображениями обессиленных животных. Таким образом хотят привлечь внимание к проблеме жестокой индустрии. Людям советуют заменить одежду из меха на вещи из экологичных материалов и таких, которые не вредят животным.

Отказ от натурального меха в мире

Отметим, что все больше стран мира отказываются от меховой промышленности, в том числе по гуманным мотивам. Так, еще весной 2019 года в Германии прекратила работу последняя меховая ферма из-за давления защитников прав животных и строгого контроля ветеринарного ведомства. Тогда как Норвегия планирует запретить фермы по выращиванию лис и норок для меховой промышленности уже к 2025 году. Израиль также планирует запретить покупку и продажу меха животных, кроме специально одобренных случаев.

Более того, натуральный мех уже давно перестал быть модным, а даже наоборот считается безвкусицей. Мировые звезды одна за другой отказываются носить мех, а модельеры больше не используют его в своих коллекциях, как, к примеру, культовый Жан-Поль Готье.

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Автор: Марина Григоренко