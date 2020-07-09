В Одесском зоопарке из-за вмешательства посетительницы умерла новорожденная косуля

Девушка отобрала у матери-косули детеныша, так как подумала, что та его бьет.

В Одесском зоологическом парке из-за вмешательства посетительницы умерла новорожденная косуля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге рассказал директор зоопарка Игорь Беляков.

«Печальный случай - косуля родила косуленка на глазах у посетителей, а одной девушке показалось, что мама детеныша бьет, она влезла в вольер и вытащила оттуда новорожденное животное», - рассказал Беляков.

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Он пояснил, что у парнокопытных рождаются достаточно крупные крепкие детеныши. Сразу после рождения они должны встать на ноги и пойти. При этом, у самок выработан инстинкт - когда детеныши рождаются, матери подталкивают их, помогая встать.

«Посетительница решила, что лучше всех знает, что происходит. Она так быстро влезла в вольер, что охрана не успела отреагировать… В результате, мать потом не приняла отнятого детеныша, а все усилия наших специалистов выходить его не увенчались успехом. Малыш не успел поесть материнское молозиво, поэтому был очень слаб и умер», - пояснил директор.

Он заявил, что посетителям нельзя вмешиваться в процессы, происходящие в зоопарке. Его сотрудники прилагают максимум усилий, чтобы животные содержались в условиях, приближенных к их естественной среде обитания.

Кроме того, категорически запрещено кормить животных, так как это очень для них опасно.

Как подчеркнул Беляков, рацион питания всех видов (животных) разработан на научной основе, звери не голодны. Он отметил, что посетители кормят животных неправильными для конкретного вида продуктами и, в лучшем случае, такая пища не приносит пользы. В худшем - звери от неправильного питания погибают.

Кроме того, подобного рода «подкармливание» наносит зверям психологический вред. Как пояснил директор зоопарка, они становятся «попрошайками» - вместо того, чтобы заниматься своим социумом (стаей и пр.), выпрашивают у людей еду, хотя, на самом деле, не голодны.

Беляков акцентировал, что в зоопарке установлены соответствующие стенды с предупредительными надписями, но посетители их игнорируют.

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года.

Посещение зоопарка составляет более чем 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

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