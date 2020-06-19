В Харьковском зоопарке животных кормят фруктовым или мясным мороженым, чтобы спасти от жары

Обитателей харьковского зоопарка кормят фруктовым или мясным мороженым, чтобы спасти от жары, говорится в сюжете ТСН.

Уже несколько дней подряд столбики термометров не опускаются ниже 30 градусов. Такая температура опасна для многих животных. За их состоянием пристально следят работники зверинца.

Как сообщал УНИАН, ранее ветеринары рассказали, как защитить своих домашних любимцев от теплового удара.