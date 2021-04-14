Обезьяны вытащили деньги из кошелька одной из жертв.

В Индии задержали грабителей, которые обучили обезьян запугивать людей и красть у них деньги.

Читайте такжеВ зоопарке Винницы за несколько дней на свет появились четверо муфлонятОб этом пишет TJournal со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина сообщил в полицию, что трое неизвестных украли у него 6 тысяч рупий.

«Пострадавший находился в моторизованной рикше, грабители забрались в неё и посадили одну обезьяну на переднее сиденье, а другую — на заднее. Обезьяны взяли деньги, которые у адвоката были в кошельке, и преступники убежали вместе с ними», — рассказали в полиции Нью-Дели.

Двоих преступников задержали, а дрессированных обезьян передали в Центр спасения диких животных Нью-Дели. Третьего подозреваемого объявили в розыск.

Как пишет Daily Mail, злоумышленники часто дрессируют обезьян, чтобы использовать в преступной деятельности. В 2020 году в Индии стая обезьян напала на медицинского работника и украла образцы крови пациентов с положительным результатом на COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновская