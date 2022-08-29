Озеро Синевир питают несколько ручьев, отметил местный гид.

В крупнейшем украинском горном озере Синевир уровень воды рекордно упал из-за того, что на Закарпатье в течение весны и лета была длительная засуха.

Не стоит переживать – Синевир не пересохнет, потому что озеро "постоянно питается тремя ручейками с гор, которые никогда не пересыхают и не перемерзают", рассказал местный гид Виталий Дыблюк корреспонденту "Укринформа".

"В этом году зафиксирован исторический минимум отмели озера Синевир. Причиной стало то, что в высокогорье Карпат и на всем Закарпатье в течение весны и лета... долго не было дождя", – поделился собеседник.

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По его словам, уровень воды в озере может "прыгать" вверх-вниз на пять-семь метров.

Гид добавил, что своеобразным индикатором уровня воды в Синевире является островок посередине озера. Дыблюк добавил, что на островке есть отметка, которая указывает на предыдущий самый низкий уровень воды – его зафиксировали летом 2005 года.

"...Своеобразным индикатором измерения высот является островок посередине озера, который имеет свою стабильную высоту, потому что это вершина хребта, затопленного во время оползня и образования озера – поэтому от его высоты замеряют минимум и максимум уровня воды в озере. В этом году он самый маленький за всю фиксированную историю озера", – отметил гид.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на одном из крупнейших столичных озер – Тельбин – можно было увидеть десятки кустов различных видов водяных лилий.

Справка УНИАН. Озеро Синевир было образовано около 10 тысяч лет назад в результате мощного оползня горных пород. Озеро находится на территории Хустского района Закарпатской области на высоте 989 метров над уровнем моря и является жемчужиной Национального природного парка "Синевир".

Площадь водного зеркала озера в соответствии с колебанием уровня воды может составлять от 4,45 до 7,58 га, наибольшая глубина – от 19 до 23,5 м.

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