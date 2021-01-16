В прошлом году жители Киева сдали на утилизацию более 14 тысяч елок.

В столице пункты приема новогодних елок на экологическую утилизацию будут работать до 1 февраля.

Читайте такжеЭколог указала на "страшную проблему для Украины" с утилизацией елокКак сообщает пресс-служба КГГА, всего во всех районах города работает 15 пунктов.

Собранные дерева перерабатывают на щепу через специальный механизм, которую используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) вечнозеленых растений.

На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже функционируют специальные площадки для сбора новогодних елок.

Работают пункты по будням с 7:00 до 22:00.

Адреса пунктов приема, контакты и часы работы - по ссылке:

В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от жителей города более 14 тыс. елок на утилизацию, в 2019 – 5 тыс.

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Автор: Виктория Токарева