В столице пункты приема новогодних елок на экологическую утилизацию будут работать до 1 февраля.
Читайте такжеЭколог указала на "страшную проблему для Украины" с утилизацией елокКак сообщает пресс-служба КГГА, всего во всех районах города работает 15 пунктов.
Собранные дерева перерабатывают на щепу через специальный механизм, которую используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) вечнозеленых растений.
На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже функционируют специальные площадки для сбора новогодних елок.
Работают пункты по будням с 7:00 до 22:00.
Адреса пунктов приема, контакты и часы работы - по ссылке:
В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от жителей города более 14 тыс. елок на утилизацию, в 2019 – 5 тыс.
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