Злоумышленники действовали на территории лесхоза, им грозит до 3 лет лишения свободы.

В Черниговской области полиция задержала трех мужчин, которые незаконно спилили 800 сосен на территории лесхоза.

Читайте такжеВ Киеве зажгли огни на главной елке Украины (фоторепортаж)Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

Согласно информации, вчера в полицию поступило сообщение от работников Черниговского лесохозяйства о том, что в лесу вблизи села Мнев неизвестные грузят срубленные сосны в кузов «Газели».

На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Черниговского районного отделения полиции. Они обнаружили трех уроженцев Закавказья с видами на жительство в Украине. Возле автомобиля также находился черниговец.

"В автомобиле и возле него полицейские обнаружили 800 срубленных сосен. По подсчетам Черниговского лесохозяйства, нанесенный ущерб составляет почти 500 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль и срубленные деревья приобщены к материалам производства, открытого по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК. Максимальная санкция указанной статьи - лишение свободы на срок до трех лет.

Задержанных доставили в райотдел полиции, проводятся следственные действия.

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Автор: Ирина Синельник