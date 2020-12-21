В Черниговской области полиция задержала трех мужчин, которые незаконно спилили 800 сосен на территории лесхоза.
Читайте такжеВ Киеве зажгли огни на главной елке Украины (фоторепортаж)Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.
Согласно информации, вчера в полицию поступило сообщение от работников Черниговского лесохозяйства о том, что в лесу вблизи села Мнев неизвестные грузят срубленные сосны в кузов «Газели».
На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Черниговского районного отделения полиции. Они обнаружили трех уроженцев Закавказья с видами на жительство в Украине. Возле автомобиля также находился черниговец.
"В автомобиле и возле него полицейские обнаружили 800 срубленных сосен. По подсчетам Черниговского лесохозяйства, нанесенный ущерб составляет почти 500 тысяч гривен», - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль и срубленные деревья приобщены к материалам производства, открытого по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК. Максимальная санкция указанной статьи - лишение свободы на срок до трех лет.
Задержанных доставили в райотдел полиции, проводятся следственные действия.
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