BBC: Климат Украины быстро меняется, и никто к этому не готов

Украинский континентальный климат исчезает, уступая место условиям, более похожим на Средиземноморье.

Когда наводнение затопило почти 300 городов и поселков на Западе Украины на прошлой неделе, премьер-министр Денис Шмигаль назвал его худшей с 1990-х годов. Изменение климата - одна из причин, почему это произошло.

Масштабы и скорость стихийного бедствия связывают также с незаконной вырубкой лесов, - пишет BBC.

"Этот ручей был настолько мелким, что его можно было перейти. Я и представить не мог, что он превратится в такое сокрушительное наводнение", - сказал житель карпатского села Павел Гуцуляк, который потерял свой дом.

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Уровень воды в реке вырос до 3 метров, после чего поток уничтожил дороги, мосты, дамбы и собственность местных жителей. Примерно 500 километров дорог были повреждены, а некоторые пути - полностью утрачены. Борьба с последствиями бедствия до сих пор продолжается, а Киев выделил миллионы гривень на восстановление. Но это лишь усилит экономическое бремя Украины, которая в этом году уже потеряла 8% своего ВВП.

Ученые говорят, что Украина столкнулась с быстрыми климатическими изменениями, к которым никто не готов: ни правительство, ни население.

"Зима в Украине исчезла. В общем, у нас больше нет четко выраженных сезонов. Лето стало очень жарким. Появилось много обильных дождей, когда за два дня выпадает вся месячная норма", - пояснила ученый из Института экологии Карпат Оксана Марискевич.

Для украинцев стало неожиданностью то, что их континентальный климат исчез, уступив место такому, который больше похож на Средиземноморский. Спорадические сильные ветры, засушливые периоды и сильные ливни становятся нормой. На севере страны все чаще происходят лесные пожары и песчаные бури, а в горах - наводнения.

С 2001 года вырубка лесов в Карпатах увеличилась втрое. Об этом BBC сказал активист Дмитрий Карабчук. Премьер-министр уверяет, что вырубка сократилась за последние пять лет на одну пятую. Но защитники окружающей среды говорят, что это связано больше с сокращением спроса на рынке, чем со взвешенной государственной политикой. До трети от всей вырубки в Украине проводится незаконно, согласно данным независимых экспертов. И Карпаты больше всего страдают от такой деятельности.

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По словам Карабчука, никто не регистрирует масштабы незаконной вырубки в Карпатах. Но много гор имеют много пятен, где больше нет ни одного дерева. Лес из Карпат часто экспортируют. Британская организация Earthsight потратила 18 месяцев на расследование незаконной вырубки в Украине и установила, что украинский лес через румынских посредников покупает шведский мебельный гигант IKEA. Незаконно срубленные деревья используются при изготовлении даже некоторых наиболее известных продуктов компании. IKEA на этой неделе заявила, что знает о глобальной проблеме незаконной вырубки лесов и начала независимый аудит своих сетей поставок древесины из Украины.

По словам Карабчука, вырубка лесов в Карпатах делает наводнения еще более сокрушительными.

"Леса направляют больше воды в почву. Когда есть деревья, вода стекает вниз медленнее", - пояснил эксперт.

Много украинцев в регионе, где не так много возможностей трудоустройства, рассматривают вырубку как возможность неплохо заработать. Но теперь они обращают внимание на то, как это может повлиять на местную общину. Бревна, брошенные на побережье реки, стали на пути наводнения. И для Павла Гуцуляка это вылилось в сильное повреждение его дома.

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"Теперь я понимаю, почему важно расчищать реку и сажать больше деревьев", - сказал он BBC.

Проблему ухудшает еще и то, что уроки предыдущих наводнений не были усвоены. После масштабного бедствия 1998 года Украина ввела определенные превентивные меры. Но ученый Оксана Марискевич убеждена, что из всего, что собирались провести в бассейне реки Тиса, было реально выполнено лишь 10-20%.

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