Инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.

Международная горно-металлургическая группа «Метинвест» намерена в ближайшие 5 лет инвестировать в реализацию сугубо экологических проектов полмиллиарда долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия «Метинвеста» сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

«На ближайшие 5 лет мы планируем еще почти полмиллиарда долларов на сугубо экологические проекты. В основном, это доведение до ума проектов по уже имеющимся нашим объектам», - сказал руководитель компании.

Читайте такжеВ "Метинвесте" намерены использовать водород для снижения вредных выбросов в атмосферуРыженков уточнил, что речь идет о коксохимическом производстве на «Азовстали» и производстве на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе.

По его словам, все предприятия компании имеют богатую историю, строились много лет назад, и период их модернизации припал именно на момент, когда «Метинвест» начал управлять этими активами.

«По факту, серьезные инвестиции в экологию, приведение в порядок выбросов предприятий начались за последние 15 лет «Метинвеста». Особенно последние 7-8 лет, несмотря на то, в какой ситуации находилась страна. Прошлый год вообще был рекордным по предприятиям компании «Метинвест»: было инвестировано 200 млн долл. в проекты с исключительно экологическим эффектом»,- сказал он.

По словам Рыженкова, инвестиции «Метинвеста» с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в 2020 году увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тон.

В прошлом году группа увеличила производство чугуна на 7% - до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

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Автор: Григорий Бондарь