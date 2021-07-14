Глава "Метинвеста" отметил, что компания нацелена на дальнейшую автоматизацию всех экологических программ и установок.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" ищет айтишников для реализации экологических высокоточных проектов на комбинате "Азовсталь".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", реализованном в партнёрстве с компанией "Метинвест", сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

По его словам, для реализации масштабного проекта по установке фильтров на комбинате "Азовсталь" на крупнейшем в стране конвертерном цехе компании необходимы специалисты из IT-отрасли.

"С директором комбината мы говорили, что для управления установкой нам не нужны металлурги, механики и инженеры, нам нужны айтишники. Вся эта история, связанная с экологическими вызовами - это современное автоматизированное оборудование. Нам нужны айтишники со знанием этих процессов",- сказал он.

Рыженков отметил, что компания нацелена на дальнейшую автоматизацию всех экологических программ и установок.

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Автор: Григорий Бондарь