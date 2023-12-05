Участники Massive Attack хотят развернуть музыкальную индустрию в сторону устойчивого развития.

Культовая британская электронная группа Massive Attack планирует провести однодневный фестиваль, который будет полностью работать на 100% возобновляемой энергии.

Музыканты уверены, что событие послужит прототипом для всей музыкальной индустрии, которая, по их мнению, сильно отстает в вопросах устойчивого развития, пишет The Guardian.

Член-основатель группы Роберт Дель Ная заявил, что у промоутеров уже есть технология, позволяющая значительно снизить воздействие этого сектора на окружающую среду.

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"Все всегда говорят: "Я просто подожду технологию", но технологии доступны – есть способы сделать это", – сказал он.

Мероприятие запланировано 25 августа 2024 года в Клифтон-Даунс в родном городе группы Бристоле. Для подачи электроэнергии на объект будут использоваться альтернативные источники энергии, например, солнечные батареи, а на фуд-кортах будут продоваться товары только из местных продуктов. Также фестиваль будет курировать посадку леса в одном из районов города.

Фестиваль является еще одним мероприятием группы в рамках программы по устойчивому развитию музыкальной индустрии, к которой Massive Attack присоединились в 2019 году.

За это время они уже успели совместно с Центром Тиндаля при Манчестерском университете составить карту выбросов углекислого газа от туров музыкальных групп, создав "дорожную карту" для отрасли, которая поощряла бы музыкантов сокращать количество оборудования, которое они берут с собой, и прекратить путешествовать на частных самолетах.

Кроме того, группа хочет привлечь внимание к самому большому источнику выбросов углекислого газа, связанному с концертами – транспорту для фанатов. (К слову, концертный туризм стал одним из главных туристических трендов в 2023 году – ред.).

Massive Attack намерены уделять приоритетное внимание местным фанатам при покупке билетов на фестиваль, а также поощрять поездки на поездах. При этом организаторы предоставят бесплатные электробусы, чтобы доставить фанатов на место проведения мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в марте 2023 года лидер группы Massive Attack Роберт Дель Ная, известный своей активной гражданской позицией, выпустил ремикс на песню "Океана Эльзы". Трек "Обійми" получил новое звучание и клип с кадрами полномасштабной войны. Ремикс назвали Legacy of War Mix.

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