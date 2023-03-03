Вакарчук отметил, что он рад быть частью этого проекта.

Лидер группы Massive Attack Роберт Дель Наджа выпустил ремикс на песню "Океана Эльзы". Трек "Обійми" получил новое звучание и клип с кадрами полномасштабной войны. Ремикс назвали Legacy of War Mix.

"Этот трек был выпущен для поддержки Украины. Все деньги с него будут переданы для восстановления разрушенных домов в Киевской области в содействии с фондами Legacy of War Foundation и UNITED24", - рассказал Святослав Вакарчук.

Также певец отметил, что он рад быть частью этого проекта. По словам Вакарчука, он использует любую возможность, чтобы собрать деньги для украинцев и рассказать людям о полномасштабной войне в нашей стране.

"Впервые я встретил Славу в Киеве в 2018 году, когда мы играли в Киеве, и мы снова начали общаться, когда началось вторжение. Я вернулся в Украину с Джайлсом Дьюли в прошлом году, чтобы своими глазами увидеть разрушения, нанесенные Киеву и его пригородам за год российской военной агрессии. Основная цель этого сотрудничества - выразить акт гражданской солидарности с народом Украины и предложить материальную помощь наиболее нуждающимся", - отметил Роберт Дель Наджа.

Напомним, ранее УНИАН называл 10 лучших песен о войне, выпущенных после 24 февраля 2022 года.

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