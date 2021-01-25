Видео набрало более 4 миллионов просмотров на YouTube меньше чем за месяц.

В Сети набирает популярность забавное видео с малышом панды из южно-корейского зоопарка.

Оно набрало более 4 миллионов просмотров на YouTube меньше чем за месяц, говорится в сюжете ТСН.

Маленькую Фу Бао взвешивает смотритель, а затем собирается выйти из вольера, но она крепко держит его за ногу и категорически не хочет отпускать. Этот детеныш стал первой гигантской пандой, которая родилась в Южной Корее.

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Автор: УНИАН