В Сети набирает популярность забавное видео с малышом панды из южно-корейского зоопарка.
Оно набрало более 4 миллионов просмотров на YouTube меньше чем за месяц, говорится в сюжете ТСН.
Маленькую Фу Бао взвешивает смотритель, а затем собирается выйти из вольера, но она крепко держит его за ногу и категорически не хочет отпускать. Этот детеныш стал первой гигантской пандой, которая родилась в Южной Корее.
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