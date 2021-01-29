Трое львов из Амстердама переедут во Францию уже в следующем месяце.

Нидерландский зоопарк вынужден избавиться от Львов, потому что не имеет достаточно средств на их содержание.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Трое крупных котов из зверинца в Амстердаме переедут во Францию уже в следующем месяце. Дело в том, что львам необходимо переоборудовать вольер и стоит это четыре миллиона евро. Таких денег в зоопарке больше нет, поэтому администрация заведения решила избавиться от животных.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора