Нидерландский зоопарк вынужден избавиться от Львов, потому что не имеет достаточно средств на их содержание.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Трое крупных котов из зверинца в Амстердаме переедут во Францию уже в следующем месяце. Дело в том, что львам необходимо переоборудовать вольер и стоит это четыре миллиона евро. Таких денег в зоопарке больше нет, поэтому администрация заведения решила избавиться от животных.
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