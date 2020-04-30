В Испании пляжи обработали хлором из-за коронавируса

Местным властям пришлось извиниться за свои действия.

В Испании пляжи обработали хлором, чтобы не допустить распространения коронавируса. Однако это могло нанести ущерб окружающей среде, уверены экологи.

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За день до того, как в Испании снова разрешили детям играть на улице, местная власть курортной зоны Захара де лос Атунес около Кадиса решила обработать пляжи раствором хлора, используя тяжелую технику. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, защитники природы заявили, что такие действия нанесли "грубый вред" местной экосистеме.

Местные власти курорта на побережье Испании извинились за то, что обработали хлором пляжи, чтобы уберечь детей от заражения коронавирусом.

Представитель местной власти Агустин Конехо признал, что это был "ошибочный шаг".

"Признаю, что это была ошибка, но мы сделали это с наилучшими намерениями", - заявил он.

По его словам, власть хотела защитить детей, которые могли прийти к морю после шести недель домашнего карантина.

Как сообщал УНИАН, от COVID-19 в Испании умерли 24 тыс. 275 человек. В целом в стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом у 212 тыс. 917 человек.

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