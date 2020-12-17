Австралийские и британские ученые узнали, что кенгуру могут научиться общаться с людьми и даже просить их о помощи.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Ученые хотели исследовать поведение диких животных - следовательно, выбрали кенгуру из зооцентров, которые не пугаются людей, но в то же время не являются домашними животными.
Всем предлагали еду в прозрачном пластиковом контейнере: сначала в открытом, из которого легко достать вкусненькое, а потом - в закрытом.
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