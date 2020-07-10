Хомяк обычный оказался под угрозой вымирания

Как всегда, виноваты в критическом состоянии пушистых грызунов люди.

Хомяк обыкновенный - больший родственник сирийских или карликовых, которых часто держат дома - оказался в списке животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Об этом говорится в дополненном "красном списке" Международного союза охраны природы (МСОП), передает ТСН со ссылкой на ВВС.

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Влияние человека на места обитания хомяков рассматривается как причина исчезновения вида. В МСОП говорят, что глобальное потепление, развитие промышленности, световое загрязнение и сельское хозяйство могут быть виновными в критическом положении животных.

Количество хомяков в Европе сократилось на 75% во французском регионе Эльзас, в Германии и во всей Восточной Европе, потому что хомячихи стали рожать гораздо меньше детей. По данным МСОП, в 20-м веке самки грызунов рожали в среднем 20 детенышей в год, а сейчас этот показатель снизился до пяти-шести.

Эксперты предупреждают: если ничего не делать, хомяк обыкновенный исчезнет в ближайшие 30 лет.

Напомним, в Австралии маленький коричневый грызун стал первой официальной жертвой последствий глобального потепления. Зверькам фактически не осталось где жить и что есть из-за поднятия уровня Мирового океана.

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