По словам эколога, затопление шахт на оккупированной территории приводит к затоплению шахт на подконтрольной Украине территории.

Городам Донбасса предрекли масштабную экологическую катастрофу – города могут уйти под воду.

Об этом предупреждают украинские ученые, вспоминая о страшных последствиях консервации шахт в 90-х годах.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире "Апостроф TV" вспомнила о затоплении земель шахтными водами.

"Были тысячи гектаров плодородных земель затоплены засоленными шахтными водами, были разрушены здания в Луганской и Донецкой областях. Целые населенные пункты прекратили свое существование", – рассказала она.

Также она спрогнозировала, к чему может привести затопление блока шахт "Золотое" и "Торецкуголь" боевиками.

"Уклон идет в нашу сторону. Это значит, что затопление шахт на оккупированной территории приводит к затоплению шахт, работающих на нашей территории сейчас. И откачивать бесконечно воду, которая прибывает – это нелогично. Это является угрозой для окружающей среды", - сказала Тимочко.

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Эколог сообщила, что под водой могут оказаться крупные города.

"Это огромные города, тот же Торецк может утонуть в этой засоленной шахтной воде, и это очень быстрая перспектива. Убытки от воздействия на окружающую среду могут измеряться не только бюджетом Украины, но и более грандиозными суммами ", – уточнила она.

Директор Стратегической группы "София" Андрей Ермолаев в пресс-центре «Украинских новостей» сообщил, что масштабы экологической катастрофы в Донецкой и Луганской областях представляют для Украины большую угрозу, чем авария на Чернобыльской атомной электростанции.

"Это уже касается всех (экологическая катастрофа на Донбассе), это касается континентов в широком смысле, поэтому есть угроза под названием" Донбасс - Чернобыль 2.0", - сказал он.

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Автор: Денис Прядко