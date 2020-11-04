Герпетологи регулярно обнаруживают на Мадагаскаре новые виды и подвиды хамелеонов.

На Мадагаскаре вновь обнаружили хамелеона Furcifer voeltzkowi, который не попадался на глаза ученым с 1913 года и считался вымершим.

Переоткрыть потерянный вид удалось немецким герпетологам. В попытке выяснить его судьбу они отправились в отдаленную часть острова, но живых F. voeltzkowi нашли не в глухих лесах, а в саду при отеле. Результаты исследования опубликованы в журнале Salamandra.

Герпетологи регулярно обнаруживают на Мадагаскаре новые виды и подвиды хамелеонов. К сожалению, из-за быстрого уничтожения лесов многие из давно известных и недавно открытых видов этих рептилий оказались на грани вымирания. А некоторые и вовсе считаются вымершими. Один из них — Furcifer voeltzkowi, которого впервые описали в 1893 году, а последний раз встретили в 1913 году. В середине XX века F. voeltzkowi лишился видового статуса и вновь получил его лишь в 2018 году. К этому моменту ученые не видели живых особей вида уже больше ста лет и всерьез опасались, что он исчез. Природоохранная организация Global Wildlife Conservation даже включила этого хамелеона в список 25 самых разыскиваемых видов.

Команда герпетологов во главе с Франком Глау (Frank Glaw) из Зоологической государственной коллекции Мюнхена решила прояснить судьбу F. voeltzkowi. Весной 2018 года они отправились туда, где эти хамелеоны впервые были найдены, — в провинцию Махадзанга на северо-западе Мадагаскара. Изучив шесть точек включая леса и участки вокруг известняковых выходов, они к своему удивлению обнаружили F. voeltzkowi в большом саду при отеле в селении Кацепи (Katsepy). В общей сложности на глаза ученым попались три самца и пятнадцать самок. Кроме того, уже после возвращение из экспедиции исследователи обнаружили снимки F. voeltzkowi, сделанные еще в 2015 году, на портале iNaturalist.

Вид хамелеонов F. voeltzkowi: его особенности

Ученые не просто подтвердили, что F. voeltzkowi все еще существует, но и впервые описали самок этого вида. Оказалось, что они мельче самцов и активнее меняют цвета: если самцы большую часть времени остаются зелеными, то самки порой приобретают очень яркую контрастную окраску.

Генетический анализ позволил разобраться в родственных связях вновь обретенного хамелеона. Изучив образцы ДНК трех экземпляров, авторы подтвердили, что его ближайший родственник — Furcifer labordi, который обитает в сухих лесах на юго-западе Мадагаскара. Сестринские виды отличаются размерами (F. voeltzkowi крупнее), деталями окраски и строением выроста на носу.

Авторы полагают, что, подобно F. labordi, F. voeltzkowi обладает очень коротким жизненным циклом продолжительностью меньше года. Молодые особи вылупляются из яиц с приходом сезона дождей (в октябре-ноябре), быстро растут и приступают к размножению. К началу сухого сезона все взрослые хамелеоны умирают, оставив после себя кладки яиц. Если эта идея верна, то легко понять, почему F. voeltzkowi так долго прятался от ученых: взрослых особей этого вида можно встретить лишь в течение нескольких месяцев в году, когда большинство дорог к местам их обитания размыты дождями.

Пока неизвестно, как широко распространен F. voeltzkowi. Глау и его коллеги полагают, что ареал данного вида моет простираться минимум на 100 км вдоль побережья провинции Махадзанга. Однако неясно, идет ли речь о единой популяции или нескольких изолированных. Учитывая тяжелое положение с охраной природы на Мадагаскаре, авторы рекомендуют присвоить переоткрытому хамелеону статус вида под угрозой исчезновения (Endangered).

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Автор: Олег Давыгора