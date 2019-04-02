Экоактивистка Грета Тунберг получила награду «Золотая камера» за борьбу с изменениями климата

Активистка отметила, что комическим является тот факт, что школьникам и студентам надо пропускать занятия, чтобы выступить с протестом против уничтожения их будущего.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая начала молодежное движение «школьная забастовка за климат», получила в Германии награду в области кино и масс-медиа «Золотая камера».

Организаторы премии вручили награду 16-летней активистке за ее вклад в борьбу против изменений климата, пишет DW.

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На церемонии вручения «Золотой камеры» в Берлине девушка призвала знаменитостей предупредить человечество об угрозе, которую представляют изменения климата. Тунберг уверена, что человечество стоит «на распутье» своей истории».

Активистка отметила, что комическим является тот факт, что школьникам и студентам надо пропускать занятия, чтобы выступить с протестом против уничтожения их будущего.

Свою награду Тунберг посвятила защитникам Хамбагского леса — активистам, которые выступают против вырубок.

Напомним, Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.

В декабре 2018 года девочка выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице, где она призвала законодателей и государственных органов начать действовать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

В 2019 году она организовала шествие в Париже, к которому присоединилось около тысячи человек. Тунберг шла с табличкой «забастовка школы ради климата», с которой она ранее ходила к стенам шведского парламента.

23 января Тунберг приехала на Всемирный экономический форумв Давос, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Тунберг основала движение Climate Strike, к которому присоединились школьники из разных стран Европы.