Бой длился почти 17 минут.

В заповеднике китайской провинции Сычуань камеры наблюдения засняли ожесточенную драка между двумя пандами.

Читайте такжеВ Аргентине на волю выпустили более десятка спасенных пингвинов (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бой длился почти 17 минут.

На ролике видно, как животные толкают, бьют и царапают друг друга.

Работники заповедника теперь ищут раненую панду.

«Предполагают, что драка произошла между двумя самцами за право ухлестывать за самкой», – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц