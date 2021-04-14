В заповеднике китайской провинции Сычуань подрались панды
В заповеднике китайской провинции Сычуань камеры наблюдения засняли ожесточенную драка между двумя пандами.
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Бой длился почти 17 минут.
На ролике видно, как животные толкают, бьют и царапают друг друга.
Работники заповедника теперь ищут раненую панду.
«Предполагают, что драка произошла между двумя самцами за право ухлестывать за самкой», – говорится в сюжете.
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