В Турции гигантская черепаха отпраздновала 100-летний юбилей (фоторепортаж)
14:35, 30 апреля 2020Экология
166 0
В честь юбилея животному преподнесли целое блюдо овощного ассорти.
REUTERS
В Одном из зоопарков недалеко от Стамбула сотрудники зоопарка устроили праздник для черепахи, которой исполнилось 100 лет.
Читайте такжеВ океанариуме Токио животные гуляют в зонах для посетителей и готовятся к онлайн-шоу (фоторепортаж)
Событие произошло в зоопарке Фарук Ялцин в г. Дарик, расположенном в 60 км от турецкой столицы Стамбула.
Черепаха по имени Туки - представитель вида сейшельских гигантских черепах. В честь юбилея черепахе преподнесли овощное ассорти.
Как сообщал УНИАН, на фоне пандемии коронавируса впервые за 20 лет в Таиланде наблюдается увеличение количества гнезд редких кожистых морских черепах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter