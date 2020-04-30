цей матеріал доступний українською

В Турции гигантская черепаха отпраздновала 100-летний юбилей (фоторепортаж)

14:35, 30 апреля 2020
Экология
166 0
REUTERS

Читайте такжеВ океанариуме Токио животные гуляют в зонах для посетителей и готовятся к онлайн-шоу (фоторепортаж)

Событие произошло в зоопарке Фарук Ялцин в г. Дарик, расположенном в 60 км от турецкой столицы Стамбула.

Черепаха по имени Туки - представитель вида сейшельских гигантских черепах. В честь юбилея черепахе преподнесли овощное ассорти.

Как сообщал УНИАН, на фоне пандемии коронавируса впервые за 20 лет в Таиланде наблюдается увеличение количества гнезд редких кожистых морских черепах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter