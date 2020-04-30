В Турции гигантская черепаха отпраздновала 100-летний юбилей (фоторепортаж)

В честь юбилея животному преподнесли целое блюдо овощного ассорти.

В Одном из зоопарков недалеко от Стамбула сотрудники зоопарка устроили праздник для черепахи, которой исполнилось 100 лет.

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Событие произошло в зоопарке Фарук Ялцин в г. Дарик, расположенном в 60 км от турецкой столицы Стамбула.

Черепаха по имени Туки - представитель вида сейшельских гигантских черепах. В честь юбилея черепахе преподнесли овощное ассорти.

Как сообщал УНИАН, на фоне пандемии коронавируса впервые за 20 лет в Таиланде наблюдается увеличение количества гнезд редких кожистых морских черепах.