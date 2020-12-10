Журналисты познакомились с новыми обитателями зоопарка.

За год в киевском зоопарке родилось почти 90 животных. Среди них и те, кто в неволе рождается крайне редко. Читайте такжеХарьковский экопарк показал милое видео с крошечными капибарами

Об этом говорится в сюжете ТСН из столичного зверинца.

Одни животные за год по своим размерам уже успели догнать родителей и стали независимыми. Другие из-за того, что родители от них отказались, учатся жить с людьми.

Среди родившихся в этом году — еще и олени, антилопы, черепахи, лемуры и шотландский скот.

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Автор: Ольга Робейко