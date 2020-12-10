В киевском зоопарке за год родилось почти 90 животных
За год в киевском зоопарке родилось почти 90 животных. Среди них и те, кто в неволе рождается крайне редко. Читайте такжеХарьковский экопарк показал милое видео с крошечными капибарами
Об этом говорится в сюжете ТСН из столичного зверинца.
Одни животные за год по своим размерам уже успели догнать родителей и стали независимыми. Другие из-за того, что родители от них отказались, учатся жить с людьми.
Среди родившихся в этом году — еще и олени, антилопы, черепахи, лемуры и шотландский скот.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киевском зоопарке проснулись медведи (видео)
- Зоозащитники посчитали, сколько медвежат родилось в Украине этой зимой (фото)
- Лакомство для всех: в Киевском зоопарке продолжается арбузная неделя (фоторепортаж)
- Это очень мило: в Лондонском зоопарке хитростями заманивали животных на весы (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram