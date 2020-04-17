На Житомирщине продолжают тушить лесные пожары: планируют привлечь авиацию (фото)

Горение сухостоя и лесной подстилки началось 16 апреля.

На Житомирщине продолжают тушить горение лесной подстилки на территории Виступовицького и Бережестського лесничеств.

"16 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Виступовицького лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки", - сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

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17 апреля спасатели продолжают помогать работникам лесхозов тушить горение сухостоя и лесной подстилки.

На территории Виступовицького лесничества вблизи с. Рудня и с. Выступовичи привлечено 101 человек и 20 машин, из них от ГСЧС 41 спасатель и 11 машин. На территории Бережестського лесничества вблизи с. Бережесть к тушению привлечены 220 человек и 26 машин, из них от ГСЧС 40 спасателей и 10 машин.

Планируют привлечь три самолета АН-32П авиации ГСЧС.

Как сообщал ранее УНИАН, Запорожье накрыл густой дым от пожаров в Чернобыле и на Житомирщине.