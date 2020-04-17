В Киеве из-за загрязнения воздуха усилили мытье улиц

Сейчас в украинской столице самый грязный в мире воздух по данным компании IQAir.

В Киеве из-за загрязнения воздуха будут усиленно мыть улицы.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко на странице в Facebook.

"Сейчас уже выехали спецавто "Киевавтодора" для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в ближайшие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы", - написал он.

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Кличко в очередной раз призвал киевлян оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 апреля Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом, составленный компанией IQAir. До этого в КГГА призвали жителей столицы не выходить из дома и закрыть окна из-за обнаружения в воздухе продуктов горения. Их причиной стали пожары в Чернобыльской зоне и окружающих регионах, а также северо-западный ветер.