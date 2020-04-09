В Чернобыльской зоне продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров - ГСЧС

Мероприятия по ликвидации пожаров продолжаются в трех местах - на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничества.

В Зоне отчуждения и обязательного отселения по состоянию на утро 9 апреля продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров.

"Продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаловка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га; на территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными ячейками; на территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет», - сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 225 человек личного состава и 56 единиц техники. 8 апреля авиацией ГСЧС осуществлен 61 сброс (248 тонн воды), из них самолетами АН-32П - 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 - 40 сбросов (80 тонн воды).

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Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР/ч. На КДП Дитятки 0,011 мР/ч. При контрольно-допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.