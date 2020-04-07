"Человеческое варварство с привкусом пепла": появилось видео масштабного пожара в Чернобыльской зоне

Радиационный фон в эпицентре пожара повысился, за его пределами - в норме.

В сети опубликовано видео масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Запись опубликована на странице Чернобыльского биосферного заповедника в Facebook.

"В последние дни спасатели сбились с ног, гася, в том числе пожар на территории Чернобыльского заповедника. Съемки с дрона показывают, что огонь пришел из-за пределов зоны отчуждения. Ветер моментально раздул неуправляемое пламя, которое перекинулось на деревья и подвинулось в зону. Возгорание охватило территорию в несколько десятков гектаров. В эпицентре пожара повысился радиационный фон. Правда, за его пределами – радиация в норме", - говорится в сообщении.

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Сотрудники отмечают, что спасателям удалось потушить открытый огонь, но ущерб уже нанесен. В том числе - живому миру заповедника. "Это человеческое варварство с привкусом пепла давно пора пресекать. Иначе вскоре оглянемся вокруг и увидим не весеннюю зелень, а черные пожарища", - отметили в учреждении.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали подозреваемого в пожаре в Чернобыльской зоне, в результате которой было уничтожено 5 га лесничества. Как пояснил задержанный полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву.