Ученые заявили о вреде fast fashion для окружающей среды

По подсчетам ученых, производство одежды потребляет 1,5 трлн тонн воды и генерирует более 92 млн тонн отходов ежегодно.

Группа ученых из Финляндии, Швеции, Великобритании, США и Австралии провела исследование, из которого следует, что так называемая fast fashion («быстрая мода», при которой производители обновляют коллекцию несколько раз в год, но делают одежду из более дешевых материалов) является одной из важнейших угроз окружающей среде.

Читайте такжеВ Украине могут увеличить штрафы за сжигание листьев и сухой травы

По уровню выбросов CO2 в атмосферу текстильная индустрия находится на втором месте после авиации — на нее приходится около 10% таких выбросов, что соответствует более чем 1,7 млрд тонн CO2 в год, передает kommersant.

По подсчетам ученых, производство одежды потребляет 1,5 трлн тонн воды и генерирует более 92 млн тонн отходов ежегодно. Одежды сейчас производится почти вдвое больше, чем в 2000 году,— около 62 млн тонн одежды и другой текстильной продукции в год, а к 2030 году этот показатель может достичь 102 млн тонн. По данным авторов исследования, одним из лидеров fast fashion в Европе стала Великобритания: британцы покупают в среднем 26,7 кг одежды в год, в то время как немцы — 16,7 кг, датчане, шведы, норвежцы и финны — от 13 до 16 кг, а итальянцы — 14,5 кг.

По словам руководителя исследования, профессора дизайна финского Университета Аалто Кирси Ниинимаки, среднее время использования одежды сократилось на 36% в сравнении с 2005 годом, а импульсивно купленную одежду нередко выбрасывают после короткого использования. По мнению авторов исследования, потребителям нужно пересмотреть свой подход к покупке одежды, «воспринимать моду и одежду в большей мере как функциональный продукт, чем как развлечение, и быть готовыми платить за одежду более высокую цену, которая учитывает влияние моды на окружающую среду».

В свою очередь, в прошлом году тогдашний директор одного из крупнейших производителей недорогой одежды, шведской H&M, Карл-Йохан Перссон заявил, что видит угрозу в распространении движения, которое осуждает потребление и призывает от него отказаться. По его мнению, снижать вредное воздействие производства одежды нужно, но не стоит забывать и о создании рабочих мест компаниями, производящими одежду, а также о том, как эта сфера способствует экономическому росту в целом.