Весенний бэби-бум в одесском зоопарке: родились лама и десяток камерунских козлят (видео)
10:40, 31 марта 2020Экология
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Сейчас на яйцах сидят бакланы, павлины и фазаны.
В Одесском зоопарке продолжается весенний беби-бум
Новорожденная лама и с десяток камерунских козлят: в Одесском зоопарке продолжается весенний бэби-бум.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Каждый день сотрудники зверинца, который на время карантина закрылся для посетителей, фиксируют пополнение у зверей и птиц. Сейчас на яйцах сидят бакланы, павлины и фазаны. Гнезда завели и аисты. А у тигренка, который тут родился недавно, уже получилось с мамой выйти в общий вольер на первую прогулку.
Работники все снимают и выкладывают в соцсети, чтобы дети хотя бы на видео могли полюбоваться здешними жителями.
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