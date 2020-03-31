Весенний бэби-бум в одесском зоопарке: родились лама и десяток камерунских козлят (видео)

Сейчас на яйцах сидят бакланы, павлины и фазаны.

Новорожденная лама и с десяток камерунских козлят: в Одесском зоопарке продолжается весенний бэби-бум.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Каждый день сотрудники зверинца, который на время карантина закрылся для посетителей, фиксируют пополнение у зверей и птиц. Сейчас на яйцах сидят бакланы, павлины и фазаны. Гнезда завели и аисты. А у тигренка, который тут родился недавно, уже получилось с мамой выйти в общий вольер на первую прогулку.

Работники все снимают и выкладывают в соцсети, чтобы дети хотя бы на видео могли полюбоваться здешними жителями.