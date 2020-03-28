Ученые обнаружили бактерию, которая питается токсичным пластиком

Ученые кормили эти бактерии ключевыми химическими компонентами полиуретана в лаборатории.

Ученые обнаружили на месте отходов бактерию, которая атакует полиуретан.

Об этом пишет The Guardian.

Авторы проекта предполагают использование этой бактерии в промышленных масштабах для борьбы с загрязнением окружающей среды, но для этого должно пройти много лет.

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Новый штамм бактерий Pseudomonas известен своей способностью противостоять суровым климатическим условиям и находится в кислотной среде.

Ученые кормили эти бактерии ключевыми химическими компонентами полиуретана в лаборатории. Организмы могут использовать эти соединения в качестве единственного источника углерода, азота и энергии, отмечают исследователи.

Для разложения пластика в искусственных условиях ранее использовали грибок, но бактерии в этом смысле удобнее.

Как сообщал УНИАН, Бразилия сокращает усилия по борьбе с экологическими преступлениями на фоне вспышки COVID-19, несмотря на опасения экспертов, что снижение уровня защиты может привести к резкому увеличению вырубки лесов.