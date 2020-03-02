В Китае из-за коронавируса значительно снизилось загрязнение воздуха - NASA

Снижению уровня загрязнения, вероятно, способствовала остановка производства на многих заводах страны.

Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали заметное снижение уровня загрязнения воздуха в Китае в феврале.

NASA опубликовало два изображения, на которых показаны данные о загрязнении, передает УП.

Первое фото показывает плотность концентрации диоксида азота (NO2) в атмосфере с 1 по 20 января, перед тем как власти Китая стали внедрять каран, а второе - с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже ввели.

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Снижению уровня загрязнения, вероятно, способствовала остановка производства на многих заводах страны.

Исследователь качества воздуха в Центре космических полетов NASA Фей Лю отметил, что загрязнение воздуха имеет тенденцию уменьшаться в период праздников, поскольку многие предприятия закрываются. Однако, исследователи считают, что это снижение - больше, чем просто сезонное проявление или связанный с погодой эффект.

"Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой большой территории. В этом году темпы снижения более значительны, чем в прошлые годы, и продолжаются дольше", - отметил Фей Лю.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавирус COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".