В Калифорнии закрыли улицу из-за атаки 40 тысяч пчел (фото)

Несколько человек госпитализированы.

В Пасадене (штат Калифорния, США) закрыли одну из улиц из-за атаки 40 тысяч пчел.

Читайте такжеВласти Пакистана объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчиОб этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что несколько жителей города госпитализировали после того, как их покусали африканизированные пчелы, поселившиеся в карнизе на крыше местной гостиницы.

По данным издания, что-то спровоцировало насекомых, и рой из 40 тысяч пчел начал кружить по улице. Пострадали два пожарных, два полицейских и один местный житель, их также госпитализировали.

Пожарные сообщили, что никогда не видели рой из стольких пчел в Пасадене. Сначала насекомых пытались успокоить с помощью дыма, но ничего не вышло. Тогда спасателям пришлось убить пчел при помощи огнетушащей пены.

Ранее УНИАН сообщал, что в Париже сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с распространением постельных клопов.