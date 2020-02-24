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В Калифорнии закрыли улицу из-за атаки 40 тысяч пчел (фото)

15:17, 24 февраля 2020
Экология
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Пожарные сообщили, что никогда не видели рой из стольких пчел в Пасадене / twitter.com/CBSLARachel

Читайте такжеВласти Пакистана объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчиОб этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что несколько жителей города госпитализировали после того, как их покусали африканизированные пчелы, поселившиеся в карнизе на крыше местной гостиницы.

По данным издания, что-то спровоцировало насекомых, и рой из 40 тысяч пчел начал кружить по улице. Пострадали два пожарных, два полицейских и один местный житель, их также госпитализировали.

Пожарные сообщили, что никогда не видели рой из стольких пчел в Пасадене. Сначала насекомых пытались успокоить с помощью дыма, но ничего не вышло. Тогда спасателям пришлось убить пчел при помощи огнетушащей пены.

Пчел убили / twitter.com/CBSLARachel

Ранее УНИАН сообщал, что в Париже сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с распространением постельных клопов.

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