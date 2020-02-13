Без животных: циркам Украины дали год на обновление шоу-программ

Администрации цирков считают, что украинцам неинтересны выступления без четвероногих.

К 2021 году цирки в Украине должны отказаться от использования животных в своих развлекательных номерах.

Об этом сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк в интервью для Цензор.Нет.

По словам чиновницы, после того, как в Украине официально запретят использовать животных для развлечений, их передадут в реабилитационные центры.

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"Идет процесс переговоров с общественными институтами, которые готовы принять этих животных. Есть животные, которые принадлежат государству, - их 96. Мы подписали меморандум с Эко-парком Фельдмана, и он готов принять их всех. Там хорошие условия и парк готов придерживаться цивилизованных правил содержания", - рассказала Подоляк.

Она также добавила, что дрессировщикам, которые имеют право собственности на четвероногих, предложили вступить в переговоры.

"Государство не намерено говорить им, что делать, но мы даем окно возможностей. Вариантов много, но важно понять, что мы не можем запретить использование животных в госцирках, а в частных не запретить, потому что тогда мы создадим неравные условия", - сказала чиновница.

По ее словам, администрации цирков сейчас опасаются попасть в сложную финансовую ситуацию и уверяют, что украинцев не интересуют выступления без животных.

"Для наших цирков это вызов, они имеют время на обновление своих программ на 2021 год", - отметила Подоляк.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в течение 2020 года в государственных цирках откажутся от представлений с животными. По его словам, сейчас Кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.

Как сообщалось, 17 сентября Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке.