ГБР сообщило о десятках обысков в Гослесагентстве и лесничествах Житомирщины (фото)

В ГБР подчеркивают, что речь идет об нанесенных государству убытках от незаконных порубок древесины на сумму свыше 6 миллионов гривень.

По месту расположения территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в лесничествах Житомирской области проводятся 35 санкционированных обысков.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи центрального аппарата ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП «Олевское лесное хозяйство» - должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах, совершенной группой лиц.

Установлено, что работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

«На лесных участках, которые отводились под рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Она в дальнейшем была незаконно срублена и реализована за наличные субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству причинен ущерб на сумму более 6 млн грн.

«В настоящее время следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора проводят 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны», - отметили в ГБР.

Также сообщается, что обыски проводятся по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и осуществления лесопереработки, в ходе которых уже задокументирована причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

По данным ГБР, во время обыска территории одной из лесопереработок выявлено 600 куб. м. ликвидной древесины породы «сосна» без документов о ее законном происхождении на момент проведения следственного действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора, оперативное сопровождение - Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины, добавили в ГБР.