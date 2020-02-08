На австралийский городок обрушился торнадо из летучих мышей (видео)
05:06, 08 февраля 2020Экология
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На опубликованных в сети кадрах видно, как тысячи животных кружат в небе над городом.
В городе собрались сотни тысяч летучих мышей / скриншот
Жители австралийского города Ингем смогли наблюдать торнадо из летучих мышей.
Об этом сообщает «Би-би-си».
На опубликованных в сети кадрах видно, как тысячи животных кружат в небе над городом.
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Отмечается, что в последнее время популяция фруктовых летучих мышей в этом районе сильно возросла. Животные мешают местным жителям спать.
Кроме шума, многие люди недовольны появившейся из-за мышей грязью и запахом в городе. Уточняется, что животных запрещено истреблять, поскольку они защищены законом. Местные власти предпринимают попытки «отогнать» летучих мышей обратно в лес.
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