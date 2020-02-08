На австралийский городок обрушился торнадо из летучих мышей (видео)

На опубликованных в сети кадрах видно, как тысячи животных кружат в небе над городом.

Жители австралийского города Ингем смогли наблюдать торнадо из летучих мышей. Об этом сообщает «Би-би-си». На опубликованных в сети кадрах видно, как тысячи животных кружат в небе над городом. Читайте такжеСиноптики предупредили жителей Флориды об осадках в виде игуан Отмечается, что в последнее время популяция фруктовых летучих мышей в этом районе сильно возросла. Животные мешают местным жителям спать. Кроме шума, многие люди недовольны появившейся из-за мышей грязью и запахом в городе. Уточняется, что животных запрещено истреблять, поскольку они защищены законом. Местные власти предпринимают попытки «отогнать» летучих мышей обратно в лес.

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