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На австралийский городок обрушился торнадо из летучих мышей (видео)

05:06, 08 февраля 2020
Экология
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В городе собрались сотни тысяч летучих мышей / скриншот

Об этом сообщает «Би-би-си».

На опубликованных в сети кадрах видно, как тысячи животных кружат в небе над городом.

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Отмечается, что в последнее время популяция фруктовых летучих мышей в этом районе сильно возросла. Животные мешают местным жителям спать.

Кроме шума, многие люди недовольны появившейся из-за мышей грязью и запахом в городе. Уточняется, что животных запрещено истреблять, поскольку они защищены законом. Местные власти предпринимают попытки «отогнать» летучих мышей обратно в лес.

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