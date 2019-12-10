В честь Виктора Цоя назвали новый вид клещей (фото)

Творчество Виктора Цоя оказало большое влияние на ученого, открывшего новый вид панцирных клещей.

Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов обнаружил и описал новый вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii. Обитатель подстилки малазийских лесов был назван в память о советском рок-музыканте, авторе песен и художнике Викторе Цое, чье творчество оказало большое влияние на ученого, описавшего новый вид.

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Результаты работы опубликованы в журнале Systematic & Applied Acarology, передает Indicator.

Как сообщается, найденный вид панцирных клещей был ранее не известен науке. Его отнесли к роду Trachyoribates. Клещи нового вида отличаются сетчатым рисунком покровов тела и другими диагностическими признаками. Раньше считалось, что род Trachyoribates включает в себя два вида клещей, известных в Индомалайском регионе и в Новой Гвинее. Теперь к ним добавится новый вид Trachyoribates viktortsoii, названный в память о Викторе Цое.