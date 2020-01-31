Не маникюр, а ампутация: Оззи Осборн выступил против удаления когтей у кошек

Музыкант, известный своей любовью к черному лаку для ногтей, предстал на постере с обрубленными пальцами.

Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн принял участие в специальной промокампании зоозащитной организации PETA против процедуры хирургического удаления когтей у кошек.

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Слоганом кампании является фраза: "Это не маникюр, а ампутация", передает 112.ua. Некоторые хозяева прибегают к процедуре, чтобы обезопасить себя и мебель в доме от царапин. В ходе операции по удалению когтей кошкам ампутируют их естественное оружие вместе с целой фалангой пальца. Некоторые ветеринарные специалисты считают, что животным это грозит атрофией мышц, нарушением координации и делает их беззащитными в случае опасности, а также часто приводит к осложнениям, в том числе к инфекциям и сильным болям в лапах. Кроме того, согласно правилам всех международных фелинологических организаций породистые кошки с удаленными когтями не допускаются к участию в выставках.

В знак того, что эта процедура является жестокой и калечащей, Оззи, известному своим характерным черным маникюром, для постера стерли целые фаланги пальцев. "Лишение кошки когтей – это жестокость", – подчеркнули в PETA.