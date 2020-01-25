В США сотни тысяч литров вина вылились в реку, впадающую в Тихий океан (видео)

В реку попала почти половина вылитого вина.

В Северной Калифорнии на винодельческом предприятии произошла утечка вина в объеме 441 тысячи литров.

ЧП произошло на винодельне Rodney Strong Vineyards в среду, пишет ТСН со ссылкой на CNN. Вино просочилось из поврежденного виносмешивающего контейнера и просто вытекло в реку под названием Рашен-Ривер, впадающую в Тихий океан к северу от залива Сан-Франциско. Утечку взялись ликвидировать местные спасательные службы. Однако, несмотря на то, что ее удалось остановить, в речку все равно вытекло около 48% вина.

Сообщается, что данный инцидент может спровоцировать массовую смерть водных насекомых. А это, в свою очередь, может осложнить процесс питания рыбы, которая обитает в этой реке.

По факту произошедшего предприятие проводит внутреннее расследование.