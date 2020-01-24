Правительство возьмется за борьбу с последствиями изменений климата
Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебою.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
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«Ее цель — охрана здоровья и благополучия граждан от рисков и последствий изменения климата», – написал он.
Гончарук объясняет, что правительство вместе с ЕС будет нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения.
«И уже в следующий вторник в Брюсселе, во время шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, будем обсуждать вопросы сотрудничества по Европейской зеленой соглашением», – добавил премьер.
Как сообщал УНИАН, шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что мировым лидерам не хватает времени на решение чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата.