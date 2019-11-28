Киевский зоопарк выпустил на волю краснокнижного зубра (фото)
17:04, 28 ноября 2019Экология
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На Муската ждет год в адаптационном вольере площадью 2 га вместе с другими молодыми зубрами.
Зубры живут в парке "Залесье" с 1965 года / facebook.com/zoo.kyiv.ua
Киевский зоопарк 28 ноября передал молодого зубра на имя Мускат в Нацпарк «Залесье».
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба зоопарка.
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Отмечается, что выбирали место по рекомендациям составителя племенной книги в Украине и Национальной академии наук.
"Самец родился в нас и теперь на него ждет год в адаптационном вольере площадью 2 га вместе с другими молодыми зубрами, а затем его выпустят в лес", – пишут в пресс-службе учреждения.
Популяция зубров обитает в Нацпарке с 1965 года – на 14 тысячах гектарах и с охраной. Сейчас там проживает 26 животных.
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