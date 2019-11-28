Киевский зоопарк выпустил на волю краснокнижного зубра (фото)

На Муската ждет год в адаптационном вольере площадью 2 га вместе с другими молодыми зубрами.

Киевский зоопарк 28 ноября передал молодого зубра на имя Мускат в Нацпарк «Залесье».

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба зоопарка.

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Отмечается, что выбирали место по рекомендациям составителя племенной книги в Украине и Национальной академии наук.

"Самец родился в нас и теперь на него ждет год в адаптационном вольере площадью 2 га вместе с другими молодыми зубрами, а затем его выпустят в лес", – пишут в пресс-службе учреждения.

Популяция зубров обитает в Нацпарке с 1965 года – на 14 тысячах гектарах и с охраной. Сейчас там проживает 26 животных.

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