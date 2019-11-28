В зоопарке США до Дня благодарения устроили праздничный ужин для лемуров (видео)
12:53, 28 ноября 2019Экология
49 0
Импровизированный стол для лемуров накрыли на полу.
Праздничный ужин устроили для лемуров до Дня благодарения в зоопарке США
Банкет для лемуров: в зверинце в американском штате Иллинойс для полосатых хвостатых устроили праздник гурмана.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеНоворожденные лемуры, игривые панды-близнецы и другие новости из мира животных за неделю в фото (подборка)
Пироги с индейкой, тыква, сладкий картофель и желе с клюквой готовили для животных специально к празднику.
Впрочем, самого Дня благодарения решили не ждать и порадовали лемурчиков еще накануне. Импровизированный стол накрыли на полу. Лемуров это не расстроило: лакомились с отличным аппетитом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter