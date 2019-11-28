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В зоопарке США до Дня благодарения устроили праздничный ужин для лемуров (видео)

12:53, 28 ноября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пироги с индейкой, тыква, сладкий картофель и желе с клюквой готовили для животных специально к празднику.

Впрочем, самого Дня благодарения решили не ждать и порадовали лемурчиков еще накануне. Импровизированный стол накрыли на полу. Лемуров это не расстроило: лакомились с отличным аппетитом.

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Теги: #США#зоопарк#День благодарения