Вечно молодая: в Сети показали фото двухлетней немецкой овчарки, которая выглядит как щенок

Пес Рейнджер вскоре после рождения переболел инфекцией.

В городе Феникс американского штата Аризона двухлетняя чистокровная немецкая овчарка Рейнджер выглядит как щенок из-за своей карликовости.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Рейнджер вскоре после рождения переболел инфекцией. После чего его владельцы заметили, что пес перестал расти. Тогда ветеринар пояснил, что у маленького Рейнджера произошла генетическая мутация. Собака уже никогда не будет выглядеть старше.

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По словам владельцев «щенка», они долго скептически относились к поставленному диагнозу, так как это заболевание очень редкое.

Как побочный эффект его карликовости, щенок пережил различные проблемы со здоровьем. Однако после соответствующего лечения пес поправился и сейчас живет полноценной жизнью.

Отмечается, что у Рейнджера есть собственная страница в Instagram, где у него много поклонников.