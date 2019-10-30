Илон Маск пожертвовал миллион долларов на деревья

Бизнесмен также переименовал свой аккаунт в Twitter – теперь его зовут Treelon.

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал экологическую кампанию #TeamTrees, направленную на высадку деревьев и восстановление вырубленных лесов. Он пожертвовал в фонд инициативы миллион долларов.

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Как сообщает Forbes, кампанию #TeamTrees запустили блогер Джимми Дональдсон и организация Arbor Day Foundation. Ее волонтеры ранее высаживали деревья на месте лесных пожаров в США. Цель новой инициативы – собрать деньги на посадку 20 миллионов деревьев к концу 2020 года.

По правилам кампании, стоимость посадки одного дерева составляет один доллар. К инициативе подключились множество блогеров, уже к вечеру 29 октября удалось собрать 6 миллионов долларов.

Илон Маск обратил внимание на твит Дональдсона и заинтересовался инициативой. В комментариях ему объяснили суть кампании.

На следующий день бизнесмен сообщил о своем решении поддержать #TeamTrees.

«Хорошо, звучит законно, пожертвую на 1 млн деревьев», — сообщил он в Twitter.

Ok, sounds legit, will donate 1M trees — Treelon (@elonmusk) 29 октября 2019 г.

Маск переименовал свой аккаунт в Twitter – теперь он называется «Treelon» (tree – дерево на английском – ред.). Он также поставил на аватар фотографию с деревьями.

Бизнесмен также прокомментировал свое решение в микроблоге, оставив запись «Ради Древоборода» (сказочный персонаж эпоса «Властелин колец», человекоподобное дерево – ред.).

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