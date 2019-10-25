Зеленского предупредили о возможности техногенно-экологической катастрофы в курортной зоне Одесской области

Депутаты просят принять неотложные меры по модернизации и реконструкции очистных сооружений. В курортных поселках Затока и Сергеевка наблюдаются проблемы с качественной питьевой водой.

Одесский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Кабинету министров принять меры по недопущению техногенно-экологической катастрофы, которая угрожает курортной зоне на черноморском побережье в Белгород-Днестровском районе области и Днестровскому лиману.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня во время заседания.

В частности, утверждено обращение на имя Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В документе отмечается, что в городе Белгород-Днестровский, поселках Затока и Сергеевка вышеназванного района сложилась угрожающая экологическая ситуация. Она связана с практически отсутствием обеспечения населения качественной питьевой водой, катастрофическим состоянием канализационных очистных сооружений, а также неудовлетворительной санитарно-экологической ситуацией Днестровского лимана, прибрежной зоны Черного моря и прилегающих территорий.

«Для достижения безопасных условий жизни, развития стратегических направлений в сфере туризма, просим принять неотложные меры по модернизации и реконструкции очистных сооружений города Белгород-Днестровского, поселка Затока за счет средств государственного бюджета или привлеченных инвестиций», - сказано в обращении.

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В нем говорится, что ухудшение качества воды – следствие сброса загрязненных сточных вод в водные объекты, что, в свою очередь, приводит к снижению популяризации морской и землеводной фауны, отравлению местных жителей и туристов в летний период.

В документе подчеркивается, что централизованные системы канализации по очистке сточных вод в указанных населенных пунктах устаревшие и не соответствуют современным требованиям.

В то время как аварийные ситуации на линиях канализационных сетей своевременно не ликвидируются, местные власти не в состоянии найти средства на ремонт и надлежащую эксплуатацию очистных сооружений.

Кроме того, отсутствует постоянный контроль за их работой, что приводит к загрязнению земель и подземных водоносных горизонтов.

Как акцентируется, дальнейшая эксплуатация данных канализационных сетей и станций опасна для жизнедеятельности, как местного населения, так и туристов.

Отмечается, что Одесский регион занимает ведущую роль среди туристических регионов Украины. В частности, город Белгород-Днестровский, поселки Затока и Сергеевка ежегодно посещают сотни тысяч туристов.