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Уровень загрязнения воздуха в столице Индии превышает норму в 6 раз (фото, видео)

12:52, 17 октября 2019
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Власть сейчас частично запретила движение частного транспорта и запустила больше общественного.

К наиболее загрязненным городам мира входит сразу 14 городов Индии. Нью-Дели занимает шестое место.

Смог в больших городах вызван прежде всего деятельностью фермеров. Несмотря на запрет они все равно продолжают огнем очищать поля после сбора урожая. Говорят, что денег на спецтехнику, которая стоит от 1,5-2 тыс долл, у них просто нет.

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Теги: #Индия