Уровень загрязнения воздуха в столице Индии превышает норму в 6 раз (фото, видео)
12:52, 17 октября 2019Экология
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Вызван смог деятельностью фермеров, которые огнем очищают поля после сбора урожая.
Иллюстрация / REUTERS
В столице Индии - Нью-Дели - уровень загрязнения воздуха превышает норму в более чем в 6 раз.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Власть сейчас частично запретила движение частного транспорта и запустила больше общественного.
К наиболее загрязненным городам мира входит сразу 14 городов Индии. Нью-Дели занимает шестое место.
Смог в больших городах вызван прежде всего деятельностью фермеров. Несмотря на запрет они все равно продолжают огнем очищать поля после сбора урожая. Говорят, что денег на спецтехнику, которая стоит от 1,5-2 тыс долл, у них просто нет.
Уровень загрязнения воздуха в столице Индии превышает норму в 6 раз
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