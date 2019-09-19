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С рыбной фермы в Норвегии "сбежали" 10 тысяч лососей (видео)

18:51, 19 сентября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете 1+1.

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Разорванную сетку работники заметили утром, а когда посчитали убытки – ужаснулись.

В свободное плавание отправились чуть ли не все рыбы. И это не только убытки для фермеров, но и серьезная опасность для обитателей водоема.

Хладнокровные, которых выращивают на предприятиях, в тесных бассейнах переносят вирус – безопасный для человека и угрожающий для диких рыб.

Теперь жители близлежащего городка вышли на рыбалку и пытаются поймать беглецов.

Как сообщал УНИАН, украинские полярники нашли вблизи станции "Академик Вернадский" первое рожденное этого года тюленя вида Ведделла.

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Теги: #животные#Норвегия#лосось