Глобальное потепление замедляет циркуляционную систему Атлантического океана

Взамен теплой и влажной погоде в Западную Европу может прийти холод и засуха, если сюда перестанет поступать вода из тропиков.

Согласно новому докладу ООН, беспрецедентное таяние арктических и антарктических ледяных глыб в сочетании с потеплением воды в океане может привести к повышению уровня моря к концу столетия почти что на метр (0,91 см).

Речь о замедлении Атлантической меридиональной циркуляции (АМЦ) - эта система перемещает огромные массы воды с севера на юг Атлантики и перемешивает глубинные и поверхностные воды, сообщает zn.ua со ссылкой на Business Insider.

Скорость АМЦ зависит от баланса соли и пресной воды. По мере того, как ледяные щиты Гренландии и Антарктики тают, в океан поступает все больше пресной воды. Это приводит к замедлению AMЦ. По данным климатологов, в 2018 году скорость циркуляции была самой медленной за последние 1600 лет.

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Поскольку AMЦ отвечает за стабильность погоды, ее замедление будет иметь серьезные последствия. Например, когда это произойдет, в Европе может стать более холодная и сухая погода, а тропики могут испытать более сильные ураганы.

В Западной Африке ожидается дефицит осадков, а в субтропиках - переизбыток тепла, благоприятный для формирования ураганов. Кроме того, под угрозой окажутся морские пищевые цепочки, которые зависят от выноса питательных веществ из глубин на поверхность.

По мнению экспертов, по мере глобального потепления AMЦ вряд ли остановится в ближайшем будущем. Тем не менее, для этого нужно почти мгновенно удвоить концентрацию углекислого газа в атмосфере. Ученные предупреждают, что готовиться к последствиям нужно уже сейчас.

Напомним, согласно последнему докладу ООН, уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось ранее, и это может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества.