Об уровне загрязненности воздуха в Киеве можно узнать онлайн – Кличко

Уровень загрязнения воздуха в Киеве можно отслеживать с помощью платформы мониторинга качества воздуха.

Теперь в режиме онлайн можно узнать о том, насколько загрязнен воздух в том или другом районе Киева, как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий.

Все это можно отслеживать с помощью платформы мониторинга качества воздуха, о чем мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал видео, демонстрирующее, как работает эта система.

"Недавно специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице. Этот сервис доступен на портале https://air.kyivsmartcity.com/. Информация о качестве воздуха отражена на интерактивной карте и постоянно обновляется", - написал мэр столицы.

По его словам, специалисты мониторят ситуацию и фиксируют данные на 10 локациях и во всех районах столицы, в будущем сеть независимых измерительных станций расширят.

"Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его по 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление. Этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в городе", - отметил Кличко.